Hamburg, Stefan Kuntz'un cinsel taciz iddialarını doğruladı

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, 2 Ocak tarihinde ailevi sebeplerden dolayı Hamburg'daki sportif direktörlük görevinden ayrılmıştı.

Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada, "63 yaşındaki Kuntz, ailevi nedenlerle kulübün denetleme kurulundan sözleşmesinin 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere derhal feshedilmesini istemişti. Denetleme kurulu da bu talebi kabul etti." denilmişti.

CİNSEL TACİZ İDDİASI

Almanya'dan Bild ise 11 Ocak günü duyurduğu haberinde, Kuntz'un, cinsel taciz iddiasıyla görevinden ayrıldığını öne sürdü.

KUNTZ REDDETTİ

Bu haberlere cevap veren Kuntz, "Şu anda hakkımda çıkan haberler nedeniyle çok sayıda soru alıyorum. Öncelikle, bu suçlamaların beni çok üzdüğünü belirtmek isterim. Şu çok açık: Bu suçlamaları kesin olarak reddediyorum! Ailem ve bana yakın olan tüm kişiler adına, avukatlarımdan bu yanlış suçlamalara ve ön yargılara karşı harekete geçmelerini istedim." dedi.

HAMBURG'DAN YENİ AÇIKLAMA

Hamburg, yaşanan süreç ve ortaya çıkan haberlerin ardından Kuntz ile ilgili 12 Ocak Pazartesi günü yeni bir açıklama yaptı.

Alman ekibi, Kuntz'un cinsel taciz iddiasıyla görevinden ayrıldığı haberlerini doğruladı.

İşte Hamburg'un resmi sitesinden yapılan açıklama:

HSV Futball Management AG Denetim Kurulu, Stefan Kuntz ile ilgili güncel medya yayınlarına ilişkin bir açıklama yaptı.



HSV, yönetim kurulu üyesi Stefan Kuntz ile olan işbirliğinin sona erdirilmesini ve bununla ilgili nedenleri, ilgili kişilerin korunması amacıyla şimdiye kadar gizli ve özenli bir şekilde ele almıştır.



Stefan Kuntz'un dün sosyal medyada yaptığı paylaşım, Bild'de yayınlanan haber ve BILD'e göre Stefan Kuntz'un çevresinden gelen suçlamalar ışığında, HSV Denetim Kurulu aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunda kalmıştır:



-Aralık 2025'te, HSV Futball Management AG Denetim Kurulu'na Stefan Kuntz'un ciddi bir suistimalde bulunduğu yönünde suçlamalar iletilmiştir. Denetim Kurulu, sorumluluğu gereği, suçlamalardan haberdar olur olmaz, uzman avukatların desteğiyle olayların aydınlatılması için gerekli adımları atmıştır. İddiaların inandırıcı olduğu tespit edildikten sonra, Denetim Kurulu derhal Kuntz'un en kısa sürede görevinden ayrılmasına karar vermiştir. İlgili kişilerin açık talebi üzerine, ayrılık sürecinde mağdurların korunması en öncelikli konu olmuş ve bu öncelik halen devam etmektedir.



-Stefan Kuntz, bu temelde ve özellikle kendisine yöneltilen suçlamaların bilincinde olarak, 31.12.2025 tarihi itibarıyla ayrılmayı kabul etti. Bu süreçte avukat tarafından temsil edildi. Kuntz, defalarca teklif edilmesine rağmen, Denetim Kurulu'na açıklama yapma fırsatını açıkça kullanmadı. Yukarıda açıklanan arka plan ışığında, Stefan Kuntz'a yönelik "iftira kampanyası" suçlamaları açıkça yanlış ve yanıltıcıdır.



-HSV, ilgili hiyerarşi düzeyinden bağımsız olarak, burada söz konusu olan türden herhangi bir suistimali hoş görmez ve tüzükte belirtilen hoşgörü ve saygı değerlerine sürekli bağlı kalır ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkar. Denetim Kurulu, bu durumda hızlı ve tutarlı bir şekilde hareket etmeyi önemli görmüştür. HSV için, etkilenen kişilerin kişilik haklarının korunması, şimdiye kadar olduğu gibi, öncelikli bir konudur.

GÖREVİNE 2024'TE BAŞLAMIŞTI

Hamburg'daki görevine Mayıs 2024'te başlayan Kuntz, 2021-2023 yıllarında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı.

Bundesliga'da oynadığı 16 maçta 16 puan toplayan Hamburg, 13. sırada yer alıyor.