Arda Güler, İspanya'da haftanın 11'ine seçildi

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Dünya devi Real Madrid'de oynayan milli yıldızımız Arda Güler, Getafe ile oynanan maça ilk 11'de başlamış ve takımının 1-0 kazandığı maçta tek golü kaydetmişti.

Arda Güler, Getafe karşılaşmasında galibiyeti getiren golüyle maçın oyuncusu seçilmişti.

Real Madrid'de bu sezon 36 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLMİŞTİ

İspanya'da manşetleri süsleyen Güler son olarak bir kez daha gündemde.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da haftanın ilk 11'ine girdi.

İşte La Liga'da haftanın ilk 11'i: