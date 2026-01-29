Arda Güler kenara gelince çılgına döndü

- Arda Güler, Real Madrid'in Benfica'ya 4-2 yenildiği maçta 79. dakikada oyundan alındı.
- Oyundan çıkarken "Neden hep ben" diyerek hocasına tepki gösterdi ve bu an maça damga vurdu.
- Arda, başarılarına rağmen 90 dakika süre alamaması nedeniyle eleştiriliyor.
Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, Benfica'ya 4-2 yenildikleri mücadelede Kylian Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi.
Arda süre aldığı dakikalarda performansıyla alkış aldı.
Ancak Benfica, kaleci Anatoliy Trubin'in 90+8. dakikada attığı golün ardından averajla ilk 24'e girmeyi başardı.
MAÇIN ETKİLİ İSİMLERİNDENDİ
Real Madrid ise ilk 8 dışında kaldı.
Milli yıldız Arda Güler, 79. dakikada Alvaro Arbeloa tarafından kenara alındı, yerine Aguado girdi.
Arda o anlarda hocasına isyan etti, bu anlar maça damga vurdu.
OYUNDAN ÇIKARILMASINA İSYAN ETTİ: NEDEN HEP BEN!
Arda Güler'in, "Neden hep ben?" diyerek el hareketleriyle hocasına doğru tepki gösterdiği anlar kameralar yansıdı.
Milli yıldızımız Arda Güler, 7 asistle La Liga'da 2. sırada, 4 asistle Şampiyonlar Ligi'nde zirvede yer alıyor.
Hal böyleyken Arda'nın İspanyol futbol devinde bir türlü 90 dakika sahada kalamaması, otoriteler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.