Arda Güler kenara gelince çılgına döndü

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, Benfica'ya 4-2 yenildikleri mücadelede Kylian Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi.

Arda süre aldığı dakikalarda performansıyla alkış aldı.

Ancak Benfica, kaleci Anatoliy Trubin'in 90+8. dakikada attığı golün ardından averajla ilk 24'e girmeyi başardı.

MAÇIN ETKİLİ İSİMLERİNDENDİ

Real Madrid ise ilk 8 dışında kaldı.

Milli yıldız Arda Güler, 79. dakikada Alvaro Arbeloa tarafından kenara alındı, yerine Aguado girdi.

Arda o anlarda hocasına isyan etti, bu anlar maça damga vurdu.

OYUNDAN ÇIKARILMASINA İSYAN ETTİ: NEDEN HEP BEN!

Arda Güler'in, "Neden hep ben?" diyerek el hareketleriyle hocasına doğru tepki gösterdiği anlar kameralar yansıdı.

Milli yıldızımız Arda Güler, 7 asistle La Liga'da 2. sırada, 4 asistle Şampiyonlar Ligi'nde zirvede yer alıyor.

Hal böyleyken Arda'nın İspanyol futbol devinde bir türlü 90 dakika sahada kalamaması, otoriteler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.