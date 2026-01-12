Arda Güler sinirlerine hakim olamadı: Su şişesini tekmelerken yere düştü

- Barcelona, İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 yenip kupayı kazandı.
- Arda Güler, maçın ardından bir su şişesine sinirle tekme atarken ayağı kayıp düştü.
- O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü ve İspanyol basınında gündem oldu.
Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup oldu.
Suudi Arabistan'da Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 68. dakikada oyuna dahil oldu.
Milli futbolcu maçın son düdüğüyle birlikte çok konuşulacak bir harekete imza attı.
ARDA ÖFLEYLE ŞİŞEYİ TEKMELEDİ
Arda Güler, maçın bitmesiyle birlikte saha kenarında duran şişeye tekme atmak istedi.
Şişeye tekmeyi sallayan Arda'nın ayağı kaydı ve sırtüstü yere düştü.
Hızla yerden kalkan milli futbolcu, eliyle yere vurup soyunma odasına gitti.
AYAĞI KAYINCA YERE DÜŞTÜ
Arda Güler'in o anları taraftar kamerasına yansıdı.
Yıldız futbolcu sosyal medyada dünya gündemine girerken, İspanyol basınında da manşetlere taşındı.