Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ve Bulgaristan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da futbolcular kampa katıldı.

Ay yıldızlılar, 1 puan alması halinde play-off oynamaya hak kazanacak.

"EN SON DÜNYA KUPASI'NA GİDEBİLDİĞİMİZDE DÜNYADA BİLE YOKTUM"

İki maç öncesinde milli yıldızlarımızdan Arda Güler, açıklamalarda bulundu.

Arda Güler, "En son Dünya Kupası'na gidebildiğimizde ben dünyada bile yoktum. Bu üzücü bir durum. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"SAHAYA ÇIKTIĞIMDA YAŞIN BİR ÖNEMİ YOK"

"Saha dışında utangaç, belki çekingen biriyim" diyen Arda Güler, "Ama sahaya çıktığımda ben de, tüm takım arkadaşlarım da biliyor ki aslında yaşın çok fazla bir önemi yok. Hepimiz orada aynıyız." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da 25 karşılaşmada görev alan milli yıldız Arda Güler, 6 gol kaydetti.