Arda Güler'in başarısı istatistiklere yansıdı Real Madrid forması giyen Arda Güler, ligde ilk iki haftanın ardından Avrupa'ya damga vurdu. Milli futbolcu, ilk iki haftanın ardından bu sezon 5 büyük ligde 10 gol şansı yaratan ilk futbolcu oldu.