Arda Güler'in başarısı istatistiklere yansıdı

Real Madrid'de Xabi Alonso yönetimiyle birlikte adeta Arda Güler fırtınası esiyor.
Milli yıldızımız, teknik direktör Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'e monte oldu.
Oynama alışkanlığını Alonso'yla geri kazanan Güler, performansıyla parmak ısırtmaya başladı.
10 GOL ŞANSI YARATTI: ZİRVEYE YERLEŞTİ
Güler son olarak , ligde geride kalan ilk iki haftanın ardından Avrupa'nın zirvesine yerleşti.
Arda Güler, bu sezon 5 büyük ligde 10 gol şansı yaratan ilk futbolcu oldu.
Bu sezon Real Madrid'in ligde oynadığı iki maça da ilk 11'de başlayan ve toplam 164 dakika sahada kalan 20 yaşındaki genç yetenek, Oviedo karşılaşmasında Kylian Mbappe'ye asist yapmıştı.