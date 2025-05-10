AA & Ensonhaber

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in medya platformu The Players' Tribune'de yayımlanan "Ülkemin Çocuklarına Mektubum" isimli mektubu, milli futbolcunun Ankara'da okuduğu okuldaki öğrencilere dağıtıldı.

Kaleme aldığı mektupta, "Her şeyden önce, Türk futbolunun yeni nesline yol göstermek istiyorum. Türk futbolunun büyük umudu olduğumu biliyorum ama tek olmak istemiyorum. Herkesin önünü açmak istiyorum. Bu mektubu okuyan sizleri kastediyorum." ifadelerini kullanan Arda, yeni nesile örnek olmak istediğini aktardı.

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OKUDUĞU OKULUN ÖĞRENCİLERİNE MEKTUBU VERDİ

Yayınlanan mektubunu umut olması için okuduğu okuldaki öğrencilere ulaştırılmasını isteyen milli futbolcu, 550 adet mektup ile 40 adet topunu Etimesgut ilçesindeki Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu'na gönderdi.

Okul müdürü Mehmet Şahin ve öğretmenler tarafından mektup ve topların dağıtıldığı sırada öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

"UMARIM ONUN GİBİ BAŞARILI OLURUZ"

Öğrencilerden Tuana Ecren Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli futbolcuyu çok sevdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Arda ağabeyi sınıfça tanıyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Umarım çok daha büyük bir futbolcu olur. Bizim okuldan mezun oldu. Bu heyecan verici. Umarım onun gibi başarılı oluruz.

"ARDA AĞABEYİ ÖRNEK ALIYORUM"

Öğrencilerden Batuhan Angın da şunları dedi:

Arda ağabeyi en yakın zamanda okulumuza gelmesini bekliyorum. Arda ağabeyi örnek alıyorum. Onu çok seviyorum. Onun hem kararlılığını ve azmini örnek alıyorum.

"BİLGİ YARIŞMALARINDA ARDA'YA GÖREV VERİYORDUM"

Proje için okula gelen Arda Güler'in ilkokul öğretmeni Feyman Çimen ise Arda'yı okuttuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ailesinin küçüklükten beri Arda'ya destek olduğunu ifade eden Çimen, şu şekilde konuştu:

Arda çok ahlaklı, iyimser ve herkese yardım eden bir çocuktu. Çok kitap okur ve matematiği çok severdi. Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurardı. Hatta çocuk yaşlarında bile iyi bir futbolcuydu. Bilgi yarışmalarında Arda'ya görev veriyordum. Başarılı bir öğrencimizdi.

"ÇOK SEVİMLİ SESSİZ BİR ÇOCUKTU"

Arda Güler'in ortaokuldaki sınıf öğretmeni Ruken Güven de Arda'yı ilk olarak 5. sınıfta tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

Çok sevimli ve sessiz bir çocuktu. Onu top peşinde koştururken gördüğümde çok şaşırmıştım. Sahada, sınıftaki Arda'dan başka bir çocuk vardı. Herkesten daha hızlı koşuyordu. Okul arkadaşlarıyla ve sınıf arkadaşlarıyla uyumluydu. Onu bugünlere getiren azim ve kararlılığı herkes için bir ders oldu. Sürekli sınıflarımda Arda'yı anlatıyorum. Onu çok seviyorum, onunla çok gurur duyuyorum.

"TÜM ÖĞRETMENLERİNDEN ALDIĞI EĞİTİM ONU BUGÜNE GETİRDİ"

Arda'yla ilgili anısını anlatan Güven, şu ifadeleri kullandı:

Arda bir gün arka sırada oturuyordu. 'Arda gelip metni sen anlatır mısın?' dedim. Çekinerek, 'Hayır gelmeyeyim hocam ben anlatmayayım' dedi. Ben de ona 'Hayır yarın toplum karşısında konuşmak durumunda kalabilirsin onun için gelip anlatman gerekiyor.' dedim. Çekine çekine gelip anlatmıştı. Ancak bugün basın karşısında çok iyi konuşuyor. Tüm öğretmenlerinden aldığı eğitim onu bugüne getirdi.

"ARDA'NIN ÖRNEK BİR ÖĞRENCİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu Müdürü Mehmet Şahin ise 1,5 yıldır okulda müdürlük yaptığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: