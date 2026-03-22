Arda Turan, oğluyla maç yaptı

Sezon başında Eyüpspor'dan ayrılan ve Ukrayna ekibi Shakhtar'ı Donetsk'in başına geçen Arda Turan, başarılı bir grafik çiziyor.

Ukrayna Premier Lig'de lider durumda bulunan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, UEFA Konferans Ligi'nde de Lech Poznan'ı eleyip, son 8'e kaldı.

Çeyrek finalde AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan turuncu-siyahlılarda teknik direktör Arda Turan, Ramazan Bayramı'nı evinde geçirdi.

"BAYRAM DERBİSİ"

Turan, bayramda oğluyla birlikte vakit geçirdi ve evinin koridorunda futbol oynadı.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ise ortaya çıkan bu renkli anları "Bayram derbisi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ev halini ve samimi görüntüleri takipçileriyle paylaşan Aslıhan Doğan Turan'ın ardından, eski yıldız futbolcu da aynı videoyu kendi hesabına taşıdı.