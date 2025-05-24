Süper Lig’in 37. haftasında Eyüpspor, sezonun son iç saha müsabakasında konuk ettiği Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"SEZON BOYUNCA OYUNU GÜZELLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIK"

Turan, şunları dedi:

Çok sevdiğim bir abim vardı bugün rakip olarak karşımda. İki takım için de prestij mücadelesi oldu. Kazansaydık altıncı olabileceğimiz bir maçtı. Sezon bizim için bitti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sezon boyunca oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Hakemleri konuşmadık. Çocuklara, gençlere iyi bir takım izlettik. Bu sebeple gururluyuz. Bugün Eyüpspor’daki son maçımdı. Bi on gün dinlenip karar vereceğiz. Başakanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız’a bana verdikleri imkânlardan dolayı teşekkür ediyorum. 84 maç boyunca hedefimiz futbol oynama hedefimizle ile sahaya çıktık. Önümde yurt dışından dört teklif var. Bunu değerlendireceğiz ve yeni görevimize başlayacağız.