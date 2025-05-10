Arda Turan, Shakhtar Donetsk'e imzayı atıyor

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Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa kupaları hedefini sürdüren Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın performansı da dikkat çekiyor.

Süper Lig’de başarılı bir sezon geçiren genç teknik adamın, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

İSPANYOLLAR DA YAZMAYA BAŞLADI

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre son prosedürlerin görüşülmesi ve el sıkışılması halinde genç çalıştırıcının yeni sezonda Shakhtar'ın başında yer alacağı kaydedildi.

SHAKHTAR DONETSK'E GİDİYOR

Öte yandan 2023 yılından itibaren Eyüpspor'un başında yer alan ve geçtiğimiz sezon takımını 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran Arda Turan, kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı.

81 MAÇTA 44 GALİBİYET 23 YENİLGİ

Eyüpspor'un başında 81 maça çıkan 38 yaşındaki teknik adam, 44 galibiyet - 14 beraberlik - 23 yenilgi alarak 1.80'lik puan ortalaması tutturdu.