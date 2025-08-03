Arda Turan, Ukrayna Ligi'ne üç puanla başladı

Ukrayna Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde Serhii Nahorniak'ın çalıştırdığı Epitsentr ile Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.
Ternopilskyi Miskyi Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Donetsk oldu.
DONETSK, ÜÇ PUANLA BAŞLADI
Karşılaşmanın tek golünü 79. dakikada Kaua Elias Nogueira kaydetti. Bu sonuçla birlikte Donetsk ekibi Ukrayna Ligi'ne 3 puanla başladı.
DONETSK, İKİ ZORLU DEPLASMANA ÇIKACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen Shakhtar Donetsk, 3. eleme turunda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.
Panathinaikos'un ev sahipliğinde yapılacak maç 7 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak.
Donetsk, 10 Ağustos Pazar günü ise ligde Karpat Lyiv deplasmanında ter dökecek.