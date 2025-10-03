Arda Turan'dan anlamlı çağrı: Savaşlara son verin!

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, takımının UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında İskoçya ekibi Aberdeen'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Arda Turan savaşlara son verilmesi gerektiğini söyledi.

SAVAŞLAR TÜM DÜNYADA SÜRÜYOR: İNSANLAR VE ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

"Buraya savaşın devam ettiği Ukrayna'dan geldik." diyen Turan, insanların ve çocukların açlıktan öldüğünü belirtti.

Dünyadaki savaşların durdurulması çağrısını yineleyen Turan, modern dünyada bu durum anlaşılmaz olduğuna vurgu yaptı.

"FİLİSTİN VE UKRAYNA'DA SAVAŞTA YAŞAYANLARIN YANINDAYIM"

Filistin ve Ukrayna'da savaşta yaşayan herkesin yanında olduğunu sözlerine ekleyen Turan şu ifadeleri kullandı:

"Savaşlar tüm dünyada sürüyor. İnsanlar ve çocuklar açlıktan ölüyor. Şu anda Sumud Filosu, Gazze'ye doğru ilerliyor. Umut sembolü olmaya çalışıyorlar. Biz ise kendi tarafımızda ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Tek başımıza savaşları durdurmayı hayal ediyoruz. Ben dünyadaki savaşları durdurma gücüne sahip liderleri, insanların ve çocukların ölümlerini durdurmak için gerçek adımlar atmaya ve inisiyatif almaya çağırmak istiyorum. Bu savaşlara son vermeliyiz. Modern dünyada bunun nasıl olabildiğini anlayamıyorum. Bunu anlamak imkansız. Tüm kalbimle ve dualarımla Filistin'de ve Ukrayna'da savaşta yaşayan herkesin yanındayım."