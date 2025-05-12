Haber Merkezi
Arjantin Premier Ligi'nde Independiente ile Independiente Rivadavia takımları karşı karşıya geldi.
Independiente, taraftarı önünde çıktığı mücadelede sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Maçın kaderini belirleyen isim ise Santiago Gabriel Montiel oldu.
UNUTULMAZ BİR GOL İZLETTİ...
Karşılaşmanın 57. dakikasında sahneye çıkan Montiel, futbolseverlere unutulmaz bir gol izletti.
Ceza sahası dışından topa mükemmel bir zamanlamayla röveşata vuran genç futbolcu, kaleciyi çaresiz bıraktı ve topu ağlarla buluşturdu.
İşte Montiel'in mükemmel golü...
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