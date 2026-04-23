Arseniy Batagov sezonu kapattı!

Süper Lig'de 25. haftadaki Kayserispor mücadelesinin son anlarında dizinden sakatlanan Arseniy Batagov, doktorun ‘çıkartın’ şeklinde kenara yaptığı işarete rağmen oyuna devam etmişti.

O anda kendini iyi hissetiğini belirten Ukraynalı futbolcunun, sonrasında yapılan detaylı kontrollerde dizinin arkasında bağlarda hasar tespit edilmişti.

1 AYDAN FAZLADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

1 aydan fazla süre tedavi gören ve ağrıları büyük oranda geçen Batagov, geçtiğimiz hafta birkaç idmana çıktı.

Ancak sonrasında genç savunmacının ağrıları nüksetti.

SEZONU KAPATTI

Son durumu merak edilen oyuncuyla ilgili dikkat çeken gerçek ortaya çıktı.

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in aktardığına göre Batagov'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı öğrenildi.