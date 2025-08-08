Arthur Masuaku, yeniden Premier Lig'e dönmeye hazırlanıyor

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten Arthur Masuaku'yla yollar ayrılmıştı.

Masuaku'nun rotası yeniden Premier Lig oluyor...

Serbest durumdaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Premier Lig'e yükselen Sunderland ile anlaşmaya yakın.

YENİDEN İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre tecrübeli isim İngiliz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalamaya yakın.

Görüşmelerini sürdüren Masuaku'nun İngiltere'ye transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Masuaku, Beşiktaş'a yine Premier Lig'de mücadele eden West Ham'dan transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2022 yazında West Ham'dan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Arthur Masuaku, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği 3 sezonda 108 maçta forma giyerken 3 gol atıp 18 de asist üretti.

Demokratik Kongolu savunma oyuncusu, Beşiktaş'ta 1 kez Türkiye Kupası, 1 kez de Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.