Athletico Paranaense, Elan Ricardo’yu açıkladı

Beşiktaş'ta devre arası Keny Arroyo'yla birlikte takıma katılan isimlerden biri de Kolombiyalı genç oyuncu Elan Ricardo'ydu.

Büyük umutlarla transfer edilen Ricardo'dan bir türlü verim alınamadı.

Siyah-beyazlı taraftarların 'Ne oldu bu çocuğa?' diye sorduğu Ricardo, siyah-beyazlı formayla hiçbir resmi maçta görev almadı.

RESMİ MAÇLARDA 1 DAKİKA BİLE SÜRE ALMADI

1,9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen genç futbolcuyla ilgili ise son olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Brezilya Serie B ekibi Athletico Paranaense, Beşiktaş'ın Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olması bekleniyor.

BREZİLYA'YA GİTTİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense’ya geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

"NASIL BİR OYUNCU OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ"

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz mayıs ayında Ricardo'yla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Başkan Adalı, "Elan Ricardo'yu gerekirse sezon başında bir İstanbul takımına kiralık vereceğim. Onun için Atletico Madrid'le kavga ettik. Geldiğinden beri başına gelmeyen şey kalmadı. Göreceksiniz nasıl bir oyuncu olduğunu." demişti.