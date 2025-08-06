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Atletik testi geçememişti: FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'de son durum

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yeni sezon öncesi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Fiziksel yeterlilik testinden henüz geçemeyen Halil Umut Meler, görevinden olabilir.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 09:59
Atletik testi geçememişti: FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'de son durum

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'le ilgili şaşkına çeviren bir gelişme yaşanmıştı.

38 yaşındaki Türkiye'nin tek elit hakemi olan Halil Umut Meler, atletik koşu testini geçememişti.

'HENÜZ GEÇEMEDİ'

Koşu testini geçemezse Süper Lig'de görev alamayacak Meler, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kritik bir eşikte.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ekol TV'de yaptığı açıklamada Halil Umut Meler'in henüz fiziksel yeterlilik testini geçemediğini ifade etti.

"BİR HAK DAHA VAR"

Gündoğdu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen haftaki testte Halil Umut Meler koşamadı. 36. turda bıraktı. Perşembe günü bir hak daha var, koşacağına inanıyoruz" dedi.

Gündoğdu ayrıca, Halil Umut Meler'in yarınki fiziksel yeterlilik testini de geçememesi halinde görevine devam edemeyeceğini aktardı.

Eshspor Haberleri