Aurelien Tchouameni, Arda Güler ile oynamak istiyor

Real Madrid'de Jude Bellingham'ın sakatlığı sonrası Xabi Alonso'nun ilk 11'deki vazgeçilmezi olan Arda Güler'in ilk 11'de oynayacağı pozisyonun belirsizliği Bellingham'ın sahalara dönmesiyle birlikte İspanya'da gündem oldu.

Milli yıldız, İngiliz oyuncunun dönüşü sonrası orta sahadan sağ kanata kaydırıldı.

İspanyol basınından, bu konu hakkında Real Madrid'li bir futbolcunun Alonso'ya fikrini belirttiği iddia edildi.

TCHOUAMENI'NİN TERCİHİ ARDA

Footbal Espana'da yer alan haberlere göre; Madrid orta sahasının demirtaşlarından Aurelien Tchouameni'nin orta sahada Arda Güler ile oynamak istediğini hocasına ilettiği öne sürüldü. Fransız orta sahanın Arda Güler'in merkezde oynadığında takıma dinamizm ve yaratıcılık kattığını düşündüğünü Alonso ile paylaştığı da kaydedildi.

ALONSO'NUN TERCİHİ BEKLENİYOR

Alonso'nun gelecek maçlarda Arda Güler ve Bellingham'ı aynı anda ilk 11'de nasıl kullanacağı merakla bekleniyor.

İspanyol teknik adam daha önce yaptığı açıklamada Bellingham ve Arda Güler'den aynı anda faydalanabileceğini ifade etmişti.