Avrupa ve Türkiye'de kaleci transferleri peş peşe geldi

Dün gece yarısı itibarıyla Avrupa'da yaz transfer sezonu kapandı.

Hal böyle olunca oyuncu arayışlarını sürdüren kulüplerden de peş peşe transfer haberleri geldi.

Son gün yapılan transferlerin içindeyse en çok kaleci takviyeleri dikkat çekti.

Bu kapsamda Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i İspanya La Liga ekibi Girona'ya kiraladı.

LIVAKOVIC GİTTİ, EDERSON GELDİ

Sarı-lacivertliler, Livakovic'in boşluğunu ise dünyaca ünlü bir isimle doldurdu.

Yıllardır Manchester City'nin kalesini koruyan Brezilyalı Ederson, dün akşam saatlerinde Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

Kendisini sarı-lacivertli yapacak sözleşmeye imza atacak oyuncu, yıllık 8+2 milyon euro kazanacak.

Ederson'un eski kulübü Manchester City'e ise 12 milyon euroluk bonservis bedeli artı bonuslar ödeneceği aktarıldı.

G.SARAY İLGİLENİYORDU: LAMMENS, MANU'YA GİTTİ

Ederson'un yanı sıra bir diğer kaleci transferi de Manchester United tarafında yaşandı.

Galatasaray'ın da ilgilendiği Senne Lammens, Manchester United'ın yolunu tuttu.

Genç kaleci, İngiliz ekibine 21 milyon euro bonservisle transfer oldu ve 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Diğer yandan Galatasaray için kaleci adaylarından biri de İtalyan file bekçi Gianluigi Donnaruma'ydı.

DONNARUMA, CITY'NİN YOLUNU TUTTU

Ancak Galatasaray'ın, Donnaruma konusunda yüzü gülmedi.

İtalyan kaleci, Manchester City'e 30 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Son olarak dikkat çeken bir kaleci transferi ülkemizde yaşandı.

UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY'DA

A Milli Takımımız ve Trabzonspor'un kalesini koruyan Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılar bu transfer için Trabzonspor'a 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro da bonus ödemeyi kabul etti.