Avrupa'da üç büyük kupayı kazanan tek hoca: Jose Mourinho Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Avrupa'nın üç büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan ilk ve tek hoca olarak adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

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Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, Avrupa'da 3 kulvarda da kupa kazanan tek teknik direktör olarak dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli kulübün futbol A takımını emanet ettiği Mourinho, Avrupa'da "Özel biri" olarak tanımlanıyor.

Kısa süreli futbolculuk kariyerinin ardından 24 yaşında teknik adamlığa adım atan Mourinho, ilk deneyimini Setubal'in 17 yaş altı takımıyla yaşadı.

Jose Mourinho, 1996-2000 yılları arasında Barcelona'da tercüman ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunurken, İspanyol ekibinde 1996-1997 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Porto'daki başarısıyla Avrupa'ya damga vurdu

Mourinho, 2001-2002 sezonunun devre arasında teknik direktör olarak göreve geldiği Porto'da elde ettiği başarılarla göze çarptı.

2003-2004 sezonunun sonuna kadar Portekiz ekibinin başında olan Mourinho, Porto'yla üst üste 2 kez lig şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası sevinci yaşarken, 2002-2003 sezonunda UEFA Avrupa Kupası'nı, 2003-2004 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Porto sürecinde "Yılın teknik direktörü" ödülüne layık görülen Mourinho'nun bir sonraki durağı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea oldu.

Chelsea, Mourinho etkisiyle 50 yıl sonra şampiyon oldu

İngiltere Premier Lig'de 1954-1955 sezonunda şampiyonluğa uzanan Chelsea, Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından 50 yıl sonra Premier Lig'de adını zirveye yazdırdı.

2004-2005 sezonunda takımın başına geçen Mourinho, Londra ekibiyle üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşadı. Bu süreçte Chelsea'nin

iç saha maçlarında hiç mağlubiyet yaşamaması dikkati çekti.

2005-2006'da Chelsea, İngiltere Süper Kupası'nda zafer elde ederken, 2006-2007 sezonunda da Mourinho önderliğinde İngiltere Kupası'nı kazandı.

Mourinho, İngiliz ekibindeki görevinden 2007-2008 sezonu başında ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı, İngiliz ekibinin başında 2004 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülünü aldı.

Inter'le tarihi sezon yaşadı

Roberto Mancini'yle yolları ayıran İtalyan ekibi Inter, 2008-2009 sezonuna Jose Mourinho'yla başladı.

İlk sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşayan Mourinho, bir sonraki sezon Milano temsilcisiyle tarihi bir başarı daha elde etti.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1963-1964 ve 1964-1965 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi formatında ise zafer elde edememişti. Mourinho yönetiminde mavi-siyahlı takım, 2009-2010 sezonunda gruptan çıktıktan sonra sırasıyla Chelsea, CSKA Moskova, Barcelona ve finalde de Bayern Münih'i yenerek adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.

Jose Mourinho, Inter'i çalıştırdığı dönemde 2009 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülünün sahibi oldu.

Barcelona'nın hegemonyasına son verdi

Inter'de yaşadığı başarıların ardından Real Madrid'le sözleşme imzalayan Jose Mourinho, İspanyol ekibini 3 sezon çalıştırdı.

Madrid temsilcisinin başında 2011-2012 sezonunda LaLiga şampiyonluğu yaşayan Portekizli teknik direktör, 3 yıl üst üste şampiyon olan Barcelona'nın da hegemonyasına son verdi.

Real Madrid, aynı sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde Bayern Münih'e elenerek veda etti.

Mourinho, Real Madrid'le 2011 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülü kazandı.

Chelsea ile yeniden şampiyon

Real Madrid serüveninin ardından eski takımı Chelsea'yla anlaşan Jose Mourinho, ilk sezonunda Londra ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde boy gösterdi.

Chelsea, bu turda, Arda Turan'ın forma giydiği İspanyol ekibi Atletico Madrid'e elendi.

Bir sonraki sezon Chelsea, Mourinho önderliğinde Premier Lig'de şampiyonluğa uzanırken, Londra temsilcisi bu şampiyonlukta da iç sahada yenilgi yaşamamasıyla dikkati çekti.

İngiltere Premier Lig'de toplam 6 kez şampiyon olan Chelsea, bu şampiyonlukların 3'ünü Jose Mourinho'yla yaşadı.

Manchester United'la İstanbul'da Fenerbahçe'ye mağlup oldu

Chelsea'nin ardından Manchester United'a imza atan Jose Mourinho, takımın başında ligde istediği sonuçları alamasa da UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzanmayı başardı.

A Grubu'nda Feyenoord, Zorya ve Fenerbahçe'yle eşleşen Manchester United, sarı-lacivertli rakibini İngiltere'de 4-1 yenerken, İstanbul'daki maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Manchester United, gruptan çıktıktan sonra sırasıyla Saint Etienne, Anderlecht, Celta Vigo ve Ajax'ı geçerek kupaya uzanmayı başardı.

Kupa kazanamadığı tek kulüp Tottenham

Manchester United'ın ardından bir başka İngiliz ekibi Tottenham'ın başına geçen Mourinho, kariyerinde kupa kazanamadığı tek dönemi yaşadı.

2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Mourinho'nun başında olduğu Tottenham, Premier Lig'deki ilk sezonunda altıncı, ikinci sezonunda ise yedinci oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni ilk kazanan teknik adam

İtalya'nın Roma ekibiyle 2021-2022 sezonu öncesi anlaşmaya varan Jose Mourinho, ligde zirvenin uzağında kalsa da Avrupa'da kupa kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk düzenlendiği sezonda Roma'yı şampiyonluğa taşıyan Portekizli teknik adam, bu kupayı ilk kazanan teknik direktör olurken, Avrupa'daki bütün kupalarda zafere uzanan tek isim olmayı da başardı.

2016'da Türkiye'de çalışabileceğinin sinyalini verdi

Jose Mourinho, farklı takımların başında Türk ekipleriyle maça çıkarken, 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında Türkiye'de çalışabileceğinin sinyalini vermişti.

Türkiye'den ilk daveti 2002-2003 sezonunda aldığını söyleyen Mourinho, şu ifadeleri kullanmıştı: