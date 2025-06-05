Ayrılıyor mu? Jose Mourinho için Inter iddiası

2024-2025 sezonunu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.
Sarı-lacivertli takımdaki geleceği tartışılan deneyimli çalıştırıcı için Avrupa'da ortaya atılan bir iddia gündeme oturdu.
MOURINHO ADAYLAR ARASINDA
İtalyan basını La Repubblica'da yer alan haberde, Simone Inzaghi ile yolları ayıran Inter'in Jose Mourinho'yu listesine aldığı belirtildi.
Como 1907 Teknik Direktörü Cesc Fabregas'tan olumsuz dönüş alan Inter'in, adayları arasında ağır basan ismin Parma Teknik Direktörü Cristian Chivu olduğu belirtiliyor.
Öte yandan Jose Mourinho'nun da Inter için bir seçenek olabileceği aktarıldı.
BİRÇOK BAŞARI YAKALADI
2008-2010 yılları arasında Inter'i çalıştıran Jose Mourinho, 2010'da lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmıştı.
"GERİ DÖNEBİLİR"
İtalya'daki haberlerde, "Roma macerasından sonra Inter ile sözleşme imzalamak için geri dönebilir" ifadeleri yer aldı.
Inter'in Kulüpler Dünya Kupası'na kısa süre bir süre kala hocasını seçmek için hızlı davranacağı açıklandı.
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