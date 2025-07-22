Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi kötü günler bekliyor

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün geleceğiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Yıldırım, "Fenerbahçe’yi çok kötü günler bekliyor, kimse umursamıyor" diyerek uyarıda bulundu.

"SINIFTA 2 BEŞİKTAŞLI, GERİSİ GALATASARAYLI"

Katıldığı bir yemekte, Tamer Yelkovan’ın akrabasının küçük kızının sınıfında sadece iki Beşiktaşlı, geri kalan öğrencilerin ise Galatasaraylı olduğunu öğrendiğini aktaran Yıldırım, bu duruma dikkat çekti.

"BENİM OLMAMAM AYRI MESELE"

Eski başkan ayrıca, "Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir mesele. Ali Koç ya da kim başkansa, başkanlık görevi sona erdiğinde ne yapacak? Aday olup yönetim kuruluna girmeyi teklif edecek" ifadelerini kullandı.