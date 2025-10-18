Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında şaşırtan diyalog

- Fenerbahçe'nin eski başkanları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında karşı karşıya geldi.
- Aziz Yıldırım, konuşmasının ardından Koç'a "Beni unut" derken, Koç ise sağlığına üzüldüğünü belirtti.
- İkili arasında yaşanan bu ilginç diyalog dikkat çekti.
Fenerbahçe Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu toplantısı düzenlendi.
Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım da katıldı.
Önce söz alan Ali Koç, Aziz Yıldırım'a yönelik göndermede bulundu.
"BENİ UNUT ALİ"
Koç'un ardından kürsüye gelen Yıldırım da kendisine yönelik söylenenlere cevap verdi.
Daha sonra ise Aziz Yıldırım, konuşmasının ardından kürsüden indiği esnada Ali Koç'un yanına gitti ve ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
"SAĞLIĞINIZA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"
Sky Spor kamerasına yansıyan işte o diyalog...
Aziz Yıldırım: "Beni unut! Bak beni unut!"
Ali Koç: "Basın var, ben çıkınca söyleyeceğim!"
Aziz Yıldırım: "Ama unutmuyorsun!"
Ali Koç: "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun."
Aziz Yıldırım: "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?"