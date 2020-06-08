Aziz Yıldırım: Kupayı görmek isteyen müzemize gelebilir

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in spor gündemine oturan sözlerine, "2010-2011 kupasını görmek isteyen müzemize gelebilir" ifadeleriyle yanıt verdi.

NTV'de Yüzde Yüz Futbol programında Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'nin 2010-11 şampiyonluğuna dair tartışma yaratan sözlerine ve başta Ali Koç olmak üzere, sarı lacivertli camiadan gelen tepkilere değindi.

AZİZ YILDIRIM, AYLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Rıdvan Dilmen ayrıca, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile de konuyla ilgili görüştüğünü belirtti.

Aylar sonra ilk kez sessizliğini bozan Aziz Yıldırım'ın, Nihat Özdemir'in açıklamalarına çok içerlediğini söyleyen Dilmen, Yıldırım'ın tepkisini şu ifadelerle aktardı:

"MERAK EDİYORLARSA GİTSİNLER MÜZEDE GÖRSÜNLER"

"Ben bugün Aziz beyi aradım, ne yapıyorsun dedim. Çok üzülüyorum, bu konulara girmek istemiyorum dedi. Ben bu kargaşaya alet olmak istemiyorum. Bildiğim tek şey, yönetici arkadaşlarımla, teknik kadroyla, futbolcularla alnımızın akkıyla kazandığı bir kupa var, merak ediyorlarsa gitsinler müzede görsünler, girsinler TFF'nin sitesinde kim şampiyon yazıyor baksınlar dedi."



