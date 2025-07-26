Aziz Yıldırım ve Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe Divan Kurulu'na aynı teknede geldi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün saat 10.30 itibarıyla Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve eylül ayında yapılması planlanan seçimde başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, yüksek divan kurulu toplantısına aynı tekne ile katıldı.

YILDIRIM VE KUTLUALP İKİLİSİ AYNI TEKNEYLE GELDİ

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Yüksek Divan Kurulu Toplantısına deniz yoluyla geldi.

Başkan Koç ve yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın aynı yatla toplantıya katılım gösterdi.

BAŞKAN KOÇ DA AKIN'LA BİRLİKTE KATILDI

Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç’u alkışlarla karşılarken yönetim kurulu üyeleri de deniz kenarında hazır bekledi.

Bu arada, Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan isimlerden Sadettin Saran da toplantı için Faruk Ilgaz Tesisleri’ne geldi.