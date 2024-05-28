Aziz Yıldırım: Volkan Demirel'e yönetimde ol dedim

ensonhaber.com

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'a karşı son haftada hüsran yaşayan Fenerbahçe, başkanlık seçimine gidiyor.

7 yıldır sportif başarı elde edemeyen sarı lacivertliler, ibreyi bir kez daha efsane başkan Aziz Yıldırım'a çevirdi.

Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Ali Koç 100 milyon euro hibe edeceğim demişti, nerede?"

Ali Koç, 100 milyon euro hibe edeceğim demişti, kaç para etti bilen var mı soruyorum? Yok. Her şey gizli, belki hiçbir şey hibe etmedi.



Varsa çıksın kamuoyuna söylesin 'Ben şu kadar hibe ettim, bu kadar daha edeceğim, 150 milyon euro bulacağım' desin. 150 milyon euro hibe etmezse hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım.



Ali Koç, 12 milyar TL borç olduğunu söylüyor, ben 16-18 milyar TL borç görüyorum. Yani öyle 12'lerde falan değil.