Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin yeni stat projesiyle ilgili konuştu

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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yeni stat projesi duyurulmuştu.

Açıklanan stat projesinin ardından Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı, "Stat projesi bizim projemizdi. Projeyi, Aziz Yıldırım'dan istediler. Eğer biz kongreyi kazansaydık, bu stadı kendi cebimizden yapacaktık. Stadı kendileri yapmış gibi tanıttılar, proje Aziz Yıldırım'ındır. Aziz Yıldırım projeyi emanet etti. Aziz Başkan çok üzüldü." demişti.

ÇOK MESAİ VE PARA HARCANDI: NİHAT BEY HAKLI

Yaşananların ardından Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminin stat projesiyle ilgili tv100'de yayınlanan Kale Arkası'nda açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı'nın tepkisinde haklı olduğunu vurgulayan Aziz Yıldırım, "Nihat Özbağı, seçim öncesinde stadyum projesi için kayda değer mesai ve para harcadı. Yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yaptı. Bu proje seçim vaadi olarak sunuldu. Şu andaki yönetimin, bu projeyi anlatırken süreçten hiç bahsetmemesine Nihat Bey'in alınganlık göstermesi doğaldır." dedi.

"BİR ALINGANLIĞIM YOK"

Aziz Yıldırım yeni stadın borçlanmadan yapması gerektiğini vurgulayarak, "Benim bir alınganlığım yok. Fenerbahçe için keşke stadı hemen yapsalar. Benim düşüncem bu, mutlu olurum. Keşke hemen başlasalar ancak yönetim stadı kendi imkanlarıyla, kaynakları yaratarak ve borca girmeden yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

"MALİ KONULARDA YANLIŞ AÇIKLAMALAR OLUYOR"

Aziz Yıldırım mevcut yönetimin mali konularda yanlış açıklamalar yaptığını belirtti ve "Mali konularda yanlış açıklamalar oluyor, zamanı geldiğinde bu konularda açıklama yapacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GELDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ise, stat projesiyle ilgili yapılan açıklamalara cevap vererek, "Stadyum projesi, Adnan Aksu isimli mimarın eseridir. Benim tarafımdan çizilmiş bir proje değildir. Eğer aynı proje olduğunu iddia ediyorlarsa, Adnan Aksu ile görüşmeleri gerekir. Ancak bu iddiaların aslı yoktur. Adnan Aksu, bizim stadımızın mimarıdır ve onun bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir proje hayata geçirilemez." şeklinde konuştu.