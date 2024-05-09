Doktorlar bile şaşkın! Her gün bir tutam bu otu tüketirseniz bakın neler oluyor Alternatif tıpta yıllardır baş tacı olarak kabul ediliyor. Bu bitkiyle artık daha zinde ve sağlıklı hissedeceksiniz. İşte uzmanların bile tavsiye ettiği o bitki...

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Zahter otu, sadece bir baharat olarak değil, aynı zamanda doğada kendiliğinden yetişebilen, uyumlu bir bitki olarak biliniyor.

Özellikle ülkemizde Hatay, Kilis ve Gaziantep gibi bölgelerde sıkça karşımıza çıkan bu bitki, Güney Doğu Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumda.

Halk arasında kara kekik, zahter kekiği, zater veya çıprıka olarak da anılan zahter otu, aslında aynı familyadan kekikle benzerlik gösterse de tadı ve faydalarıyla birbirinden ayrılıyor.

Hem tadı hem de sağlık açısından farklılık gösteren bu bitki, baharat olarak kullanılmasının yanı sıra çayı yapılarak da tüketiliyor.

Ayrıca kahvaltılık soslarında veya salatalarda da sıkça tercih ediliyor. İşte zahter bitkisinin faydaları…

Zahter otunun faydaları

Alternatif tıpta kullanılan zahter bitkisinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri, araştırmalar sonucunda netlik kazanıyor. Doğanın mucizevi bir hediyesi olan zahter, pek çok yönden insan sağlığına katkı sağlıyor.

- Zahter, sindirim sistemini düzenleyerek hazmı kolaylaştırıyor ve antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

- Karaciğer yağlanmasının önlenmesinde etkili olduğu biliniyor ve göz sağlığını destekleyen A vitamini içeriğiyle dikkat çekiyor.

- Bu bitki, enerji verici özelliğiyle de biliniyor. Yorgunluğu azaltarak vücuda enerji sağlarken, böbrek rahatsızlıklarına karşı direnci artırıyor ve sinir sistemini de olumlu yönde etkiliyor.

- Ağız kokusunu gidermekten saç dökülmesini engellemeye kadar birçok alanda kullanılan zahter, grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarını da engelliyor.

- Araştırmalar, zahterin bağırsak sağlığına, kanserle mücadeleye ve kalp sağlığına da olumlu etkileri olduğunu gösteriyor