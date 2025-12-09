Bahis operasyonunda tutuklandı: Antalyaspor 2. Başkanı Çelik'in canlı yayında anları dikkat çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalyaspor’un ikinci başkanı Emrah Çelik, futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlar arasındaydı.

Çelik, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlik, dosyada yer alan delilleri değerlendirerek Çelik hakkında tutuklama kararı verdi.

ANTALYASPOR 2. BAŞKANI ÇELİK TUTUKLANDI

Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

Emrah Çelik'in, Antalyaspor’un ikinci başkanı olduğu olduğu dönemde Antalyaspor maçları için bahis yaptığı yönünde bilgilerin bulunduğu vurgulandı.

Emrah Çelik, Süper Lig’den tutuklama kararı verilen tek yönetici olarak da dikkat çekti.

BAHİS ELEŞTİRİSİNE VERDİĞİ DESTEKLE GÜNDEM OLDU

Diğer yandan Çelik'in, bu sene başında katıldığı bir yerel televizyon kanalında yasa dışı bahisle ilgili konuştuğu ortaya çıktı.

Çelik'in, Spor Aktif isimli programda yorumculardan birinin bahisle ilgili sözlerine onaylayıcı yorumda bulunduğu görüldü.

İşte Çelik'in konuyla ilgili verdiği tepkiler...

ANTALYASPOR KAYBETTİ, O KAZANDI...

Öte yandan Türkiye'de futbol camiasını sarsan bahis soruşturmasının son dalga operasyonunda gözaltına alınan Antalyaspor 2. Başkanı Emrah Çelik'in, yöneticiliğini yaptığı Antalyaspor maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı ve 4-0'lık skor kuponundan büyük para kazandığı belgeleri, soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturmada Çelik'in, 3 Mart 2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Antalyaspor maçında takımının 4-0 kazanacağına bahis oynadığı belirlendi.

Antalyspor'u kaybettiği maçta kulüp kaybederken, Çelik'in söz konusu kupondan o dönemde 475 bin TL kazanç elde ettiği belgeleriyle kayıtlara girdi.

Söz konusu iddia, 2024 Eylül ayında ortaya çıktı. Çelik'in sahibi olduğu şirket, Antalya'da bir İddaa bayisi işleten S.B. hakkında 2 milyon TL'lik icra takibi başlattı.

Ancak borcu reddeden bayi sahibi, mahkemeye sunduğu belgelerle Çelik'in bahis trafiğini gözler önüne serdi.