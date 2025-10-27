Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak? İşte disiplin talimatı...

- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.
- Bahis oynayan hakemler disiplin kuruluna sevk edilip, TFF Disiplin Talimatı'na göre çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
- Bahis oynadığı tespit edilen hakemler, futbolun tarafsızlığına zarar verdiklerinden, ciddi cezalar alabilir.
Türk futbolu, bazı hakemlerin bahis skandalına karışmasıyla çalkalanıyor...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı verilere göre, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesaplarının bulunduğu tespit edildi.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bahis oynayan hakemlerin disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacağına da aktardı.
"TALİMATLARA GÖRE CEZA ALACAKLAR"
Konuyla ilgili TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasının ilgili kısmı şöyle:
"Biz bugünden itibaren başlayıp Disiplin Kurulumuz, gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım."
TALİMATLAR NE DİYOR?
Peki patlak veren bahis skandalıyla ilgili talimatlar ne diyor?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Talimatı, hakemlerin herhangi bir spor müsabakasına bahis oynamasını, bahis oynayan kişilerle ilişki kurmasını veya bahis şirketlerinden menfaat sağlamasını kesin olarak yasaklıyor.
Bu kural yalnızca Türkiye için değil, FIFA ve UEFA'nın tüm etik yönetmeliklerinde de geçerli. Hakemlerin bahis oynaması, futbolun tarafsızlığına ve güvenilirliğine doğrudan zarar veren bir eylem olarak kabul ediliyor.
İŞTE UYGULANABİLECEK CEZALAR
TFF Disiplin Talimatı’na göre, bahis oynadığı tespit edilen hakemler için uygulanabilecek yaptırımlar şunlar:
- Görevden geçici veya süresiz men,
- Disiplin kurulu sevki ve lisans iptali,
- Müsabakalarda görev alamama cezası.
Eğer hakem, bahis oynadığı maçlarda görev almışsa, bu durum “müsabaka sonucunu etkileme teşebbüsü” olarak değerlendirilir ve daha ağır cezalar gündeme gelir.
Konuyla ilgili talimat ise detaylı olarak şu şekilde:
Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi açık biçimde, futbolla ilgili herhangi bir müsabaka veya aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı şekilde bahis oynanmasını yasaklamıştır. Bu yasağa aykırı davranan kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Fiilin ağırlığına ve sürekliliğine göre bu ceza, Talimat’ın 25/2. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyetine, yani fiilen hakemlik lisansının iptaline kadar gidebilir. Ayrıca 59. madde, görevini özel bir amaç veya çıkar doğrultusunda ihmal eden veya kötüye kullanan kişiler hakkında en az bir yıl hak mahrumiyeti veya lisans iptali öngörmektedir. Dolayısıyla, bahis eylemi hakemin görev yaptığı ligle ya da kendi yönettiği maçlarla ilişkiliyse, bu fiil “görevi kötüye kullanma” olarak değerlendirilecek ve hakemlik lisansının iptali sonucu doğurabilecektir. Bunun ötesinde, eğer bir hakem kendi yönettiği veya doğrudan etki edebileceği bir müsabakaya bahis oynamışsa, durum Futbol Müsabaka Talimatı’nın 25. ve 26. maddeleri kapsamında “müsabaka sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkileme” fiiline dönüşür. Bu halde yalnızca disiplin cezası değil, müsabaka sonucunun iptali de söz konusu olabilir. Bütün bu idari ve disiplin süreçlerinin dışında, bahis faaliyeti yasal olmayan platformlarda yapılmışsa 7258 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası uygulanabilir. Bahis eylemi görevle bağlantılı şekilde menfaat sağlama veya tarafsızlığı ihlal etme amacı taşıyorsa, bu durumda Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi kapsamında “görevi kötüye kullanma” suçundan adli soruşturma açılması da gündeme gelebilir. Sonuç olarak, bu hakemler hakkında TFF Etik Kurulu ve Disiplin Kurulları tarafından yürütülecek süreç sonunda, eylemin niteliğine göre hak mahrumiyeti, lisans iptali veya futboldan süresiz men kararı verilecektir. Eğer fiil kendi yönetimleri altındaki müsabakalara uzanıyorsa, söz konusu maçların sonuçları da geriye dönük olarak incelenebilecek ve gerekli görülürse iptal edilebilecektir.