Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak? İşte disiplin talimatı...

Türk futbolu, bazı hakemlerin bahis skandalına karışmasıyla çalkalanıyor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı verilere göre, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesaplarının bulunduğu tespit edildi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bahis oynayan hakemlerin disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacağına da aktardı.

"TALİMATLARA GÖRE CEZA ALACAKLAR"

Konuyla ilgili TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

"Biz bugünden itibaren başlayıp Disiplin Kurulumuz, gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım."

TALİMATLAR NE DİYOR?

Peki patlak veren bahis skandalıyla ilgili talimatlar ne diyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Talimatı, hakemlerin herhangi bir spor müsabakasına bahis oynamasını, bahis oynayan kişilerle ilişki kurmasını veya bahis şirketlerinden menfaat sağlamasını kesin olarak yasaklıyor.

Bu kural yalnızca Türkiye için değil, FIFA ve UEFA'nın tüm etik yönetmeliklerinde de geçerli. Hakemlerin bahis oynaması, futbolun tarafsızlığına ve güvenilirliğine doğrudan zarar veren bir eylem olarak kabul ediliyor.

İŞTE UYGULANABİLECEK CEZALAR

TFF Disiplin Talimatı’na göre, bahis oynadığı tespit edilen hakemler için uygulanabilecek yaptırımlar şunlar:

Görevden geçici veya süresiz men,

Disiplin kurulu sevki ve lisans iptali,

Müsabakalarda görev alamama cezası.

Eğer hakem, bahis oynadığı maçlarda görev almışsa, bu durum “müsabaka sonucunu etkileme teşebbüsü” olarak değerlendirilir ve daha ağır cezalar gündeme gelir.

Konuyla ilgili talimat ise detaylı olarak şu şekilde: