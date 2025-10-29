Bahis skandalında son perde: Bir kulüp başkanı 15 bin 700 kez bahis oynadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı bahis skandalının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak ise, bir kulüp başkanının 15 bin 700 defa bahis oynadığı tespit edildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; TFF'nin talebi ile 3 bin 700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapıldı.

BİR KULÜP BAŞKANI 15 BİN 700 DEFA BAHİS OYNADI

Savcılık ve Spor Toto, TFF'nin talebi ile söz konusu kişilerin bahis hesapları olup olmadığı, varsa kaç defa oynadığı, kaç defa kazanç sağladığı konusunda bilgi topladı.

Spor Toto’dan gelen bilgilere göre futbol ailesinde bulunan kişilerle ilgili kimlerin bahis hesabı olduğu, kaç para kazandığı TFF’ye iletildi.

TEKNİK DİREKTÖR, FUTBOLCU VE HAKEMLER...

Bu isimlerin arasında 15 bin 700 defa bahis oynayan kulüp başkanı, teknik adam, futbolcu ve hakemler var.

Çalışmaları FIFA ve UEFA ile durumu paylaştıklarını ifade eden Hacıosmanoğlu, kulüplere "İçinizdekileri temizleyin ve bize verin. Yoksa operasyon hazır" mesajı verdi.