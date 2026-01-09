Bahis soruşturmasında 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda bahis soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, futbol müsabakalarında görev alan bazı hakemler, futbolcular ve kulüp yetkililerinin “bahis oynama” ve “şike” iddialarıyla bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

43 ANTRENÖR PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, son 5 yılda Süper Lig’de görev yapmış 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi.

Sevk edilen isimler arasında eski futbolcular Mustafa Sarp, Olcan Adın, Ümit Davala ve Ahmet Dursun da yer aldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

32 TEMSİLCİNİN DE TEDBİR AMAÇLI SEVK EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Soruşturma kapsamında "bahis oynadıkları" tespit edilen 32 temsilcinin de tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

SEVK EDİLERİN İSİMLERİN LİSTESİ

PFDK'ya sevk edilenlen 43 antrenörün tamamı şu şekilde: