Bahis soruşturmasında tutuklanan Metehan Baltacı'nın mesajları ortaya çıktı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında dün peş peşe son dakikalar yaşandı.

Bahis soruşturması kapsamında aralarında Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Emrah Çelik, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Bartu Kaya, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 kişi tutuklandı.

Ayrıca aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Galatasaraylı futbolu Metehan Baltacı'nın, 2021 ve 2024 tarihlerindeki WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı.

2021 tarihli yazışmalarda Baltacı'nın, "Beyler sağlam kupon var mı 6 bin ile iddia oynayacağım" yazdığı görüldü.

"ASGARİ ÜCRET MAAŞI İKİYE KATLAMAM LAZIM"

Hatay-Galatasaray maçı için 'karşılıklı gol kesin' yazan Baltacı, "1.60 oran. 2-3 maç daha koysam 10 bin olur. Asgari ücret maaşı ikiye katlamam lazım." yazdığı ortaya çıktı.

2024 yılındaki yazışmalarda ise Metehan Baltacı'nın "500 TL'mi verir misin?" diye sorduğu, karşı tarafın ise "Veririm kankam." diye cevap verdiği görüldü.

KAZIMCAN'DAN METEHAN'A: BIRAK ŞUNU...

Yine bir diğer yazışmada Galatasaraylı bir başka oyuncu olan Kazımcan Karataş'ın, Baltacı'ya 'Ya bırak şu iddiayı' dediği görüldü.