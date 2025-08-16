Barış Alper Yılmaz: Her şey Galatasaray'ın başarısı için

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNCELİĞİMİZ TAKIM HEDEFİ"

Mücadeleyi değerlendiren yıldız futbolcu, şunları dedi.

Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımızı özlemişiz. Çok güzel bir ambiyans vardı. Onlar bizim itici gücümüz. Bugün gol attım ama bireysel hedefimiz geride, önceliğimiz takım hedefi. Tabii ki mutluyuz. Daha iyi olacağız, bunun için çalışıyoruz. Hocamız bizi çok iyi çalıştırıyor. Ondan çok şey öğreniyoruz. Mutluyuz.

"HER ŞEY GALATASARAY'IN BAŞARISI İÇİN"

Açıklamalarında devam eden milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Biz takım için oynuyoruz, bireysel olarak bir yere kadar gidemezsiniz. Her şey Galatasaray'ın başarısı için. Mutluyuz, böyle devam edeceğiz.

GOL SEVİNCİ İÇİN AÇIKLAMA

Yaptığı gol sevinci hakkında da konuşan Barış, şu sözleri sarf etti: