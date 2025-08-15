Abone ol: Google News

Barış Alper Yılmaz, gol sayısını 3’e yükseltti

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında attığı golle ligde gol sayısını 3’e yükseltti.

Yayınlama Tarihi: 15.08.2025 23:52
Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, bu maçta da performansıyla ön plana çıktı.

GOL SAYISI 3'E ÇIKTI

25 yaşındaki futbolcu, 10. dakikada yaptığı presle Doh’tan kapıp aldığı topla ceza sahasına kadar girip ağları sarstı.

Geçen hafta Gaziantep FK’da da 2 gol atan Barış Alper, bu sezonki gol sayısını 3’e yükseltti.

81'DE OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmanın 74. dakikasında da ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan başarılı oyuncunun kale önüne yaptığı ortaya Fatih Kuruçuk’un ters dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

Maça 11’de başlayan milli futbolcu, 81. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

