Barış Alper Yılmaz kayıpları oynuyor

Lider Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan’a transferi gerçekleşmeyince adeta ortadan kayboldu.

Sezona fırtına gibi giren Yılmaz, Süper Lig’deki ilk iki maçta 3 gol-2 asistle skora 5 kez katkı yapmıştı.

Milli futbolcu, küçük çaplı transfer krizinin ardından oynamaya yeniden başladı ama hala ortalarda yok.

TRANSFER KRİZİNDEN SONRA ESKİ FORMUNA DÖNEMEDİ

Galatasaray’ın iki kulvardaki son 10 maçında ise Barış Alper, gol ve asist üretemedi.

Mental düşüşü dikkat çeken 24 yaşındaki kanat/forvetin tribünlerle de arası bozuluyor.

Son Trabzon maçındaki protestolar bunu gösterdi.

SON MAÇTA DA ISLIKLANDI

Sahaya istediğini veremeyen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepkiye maruz kaldı.

Dev karşılaşmanın 74. dakikasında yerini Mauro Icardi'ye bırakan Yılmaz, ıslıklarla kenara geldi.