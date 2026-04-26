Barış Alper Yılmaz ligdeki 8. golünü kaydetti

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Barış Alper Yılmaz attı.

BARIŞ ALPER YILMAZ 8. GOLÜNÜ ATTI

Müsabakanın 67. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını 8’e çıkardı. Barış Alper’in bu sezon ayrıca Türkiye Kupası’nda 2, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa’da da 1’er golü bulunuyor.

Mücadeleye 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 82. dakikada yerini İlkay Gündoğan’a bıraktı.