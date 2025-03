Barry Ferguson: Fenerbahçe mutlaka dönmek isteyecek

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Rangers'ın teknik direktörü Barry Ferguson, Ibrox Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takımı için oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. Ferguson, bir sonraki tura geçmek için tamamen hazır olduklarını ifade etti.

3-1 kazandıkları ilk karşılaşmada sergiledikleri etkili performansa değinen Ferguson, "Geçen hafta gerçekten olağanüstü bir performans sergiledik. Ancak biliyoruz ki bu iş bizim için kolay olmayacak. Herkes bunun farkında ve takım olarak önemli bir gelişim süreci geçirdiğimize inanıyorum. Bu süre zarfında iyi birkaç gün geçirdik ve oyuncularım kendilerini hazırladı. Ben de onlarla sürekli irtibat halinde oldum" dedi.

"AVRUPA'DA ESNEKLİK ŞART"

Ferguson, Avrupa Ligi'nde her takımın esneklik gösterme kapasitesine sahip olması gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa'da oynadığınız her maçta esnek olmak zorundasınız. Her takımı bu esnekliği gösterebilen ekipler olarak tanımlayabilirim. Oyunun içinde bazen planınız değişebilir ve topa sahip olmak çok önemlidir. Ne gerekiyorsa onu yapmalıyız. Elimizdeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"IBROX'TA OYNAMANIN AVANTAJINI HİSSEDİYORUZ"

Ibrox Stadı'nda futbol oynamanın büyük bir avantaj olduğunun altını çizen Ferguson, "Burada futbol oynamak için en doğru yerdesiniz. Oyuncularıma da söyledim, daha önce oynadıkları Avrupa maçlarında ne kadar iyi performans gösterdiklerini gördüler. Bu stadyumda oynamanın avantajını biz hissediyoruz. Ancak ayaklarımızı yere sağlam basarak, yarın akşam karşılaşmaya baş başa, diş dişe girmeliyiz" dedi.

"TUR İÇİN UMUTLU VE HAZIRIZ"

Ferguson, oyuncularının son dönemdeki isteğinden oldukça memnun olduğunu belirterek, "Burada tüm konsantrasyonumuzla oynamak istiyoruz. Tur atlama konusunda umutluyum. Bir teknik direktör olarak istediğiniz en ideal şey budur. Şu an kadromuzda formasyona ve oyun planına uyan iyi oyuncularımız var. Zor dönemlerden geçiyorlar, ancak Avrupa'da farklı bir oyun sergiliyoruz. Hedefimiz net, daha üst seviyeye çıkmak" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI ZOR BİR MÜCADELE OLACAK"

Fenerbahçe'nin de oldukça istekli ve hazır olacağına inandığını söyleyen Ferguson, "Rangers gibi büyük bir kulübün teknik direktörü olmak büyük bir zevk. Elimizde bir fırsat var ve bu fırsatı değerlendirmek tek hedefimiz. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini verecek, ben de onlara güveniyorum. Fenerbahçe de oldukça istekli olacak ve her senaryoda kendi oyun planımıza sadık kalacağız. Fenerbahçe'ye karşı zor bir mücadele olacak, ancak ben tur için umutluyum" şeklinde konuştu.

CONNOR BARRON: "İŞİMİZİ CİDDİYETLE YAPMALIYIZ"

Rangers oyuncularından Connor Barron, ilk maçtaki skora bakmadan işlerini ciddiye almaları gerektiğini dile getirdi.

Teknik direktörlerinin istediklerini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirten Barron, "Hepimiz aynı gemideyiz. Benim için çok güzel bir dönüş oldu sakatlığın ardından. Bu süreçte oyunumun çeşitli taraflarını geliştirmeye çalıştım. Geçen hafta mükemmel performans sergiledik ama iş henüz bitmedi. Yapacak çok şeyimiz var. Fenerbahçe mutlaka dönmek isteyecektir. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Öz güvenlerinin yerinde olduğunun altını çizen orta saha oyuncusu, şunları kaydetti: