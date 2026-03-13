Bartuğ Elmaz, ligdeki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e kiralanan Bartuğ Elmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü sarı-lacivertlilere attı.
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım Fatih Karagümrük golü buldu.
Dakikalar 15'i gösterdiğinde Karagümrük forması giyen Bartuğ Elmaz, eski takımına gol attı.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Ev sahibi ekibin sol kanattan kullandığı kornerde kale alanına doğru gelen top savunmadan sekti.
Penaltı noktasının sağında boş kalan Bartuğ gelişine sert bir vole vurdu ve yakın direğin dibinden ağları buldu.
SÜPER LİG'DEKİ İLK GOLÜ FENERBAHÇE'YE
Böylelikle devre arasında Fenerbahçe'den Karagümrük'e kiralanan 23 yaşındaki orta saha Bartuğ, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü sarı-lacivertlilere attı.
