Esenler'de gururlandıran başarı: Wushu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Büyük şampiyonaya adım adım...

Çin'in Tianjin kentinde 23-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Wushu Şampiyonası için geri sayım başladı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Şampiyonaya kısa bir süre kala Esenler Altınayak Spor Kulübü, Muhammet Efe Yılmaz'ın Türkiye'yi temsil edeceğini açııkladı.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİNE İNANCIMIZ TAMDIR"

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında Çin’in Tianjin şehrinde düzenlenecek olan 10. Dünya Wushu Şampiyonası’nda, ülkemizi temsil etme hakkı kazanan sporcumuz Muhammet Efe Yılmaz bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır.

Disiplinli çalışması, azmi ve kararlılığıyla bu önemli başarıyı elde eden sporcumuzun, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancımız tamdır.

Esenler Altınayak Spor Kulübü olarak sporcumuzu tebrik ediyor, şampiyona sürecinde kendisine üstün başarılar diliyoruz."