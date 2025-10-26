Başakşehir, Antalyaspor'a 4 attı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Erol Bulut yönetimindeki Antalyaspor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla konuk takım Başakşehir oldu.

BAŞAKŞEHİR, 4 GOLLE GÜLDÜ

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri dakika 22 ve 88. dakikalarda Eldor Shomurodov ile dakika 45+4 ve 53. dakikalarda Nuno da Costa kaydetti.

Antalyaspor'da Doğukan Sinik, 29 ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu kırımızı kartla oyun dışı kaldı.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Başakşehir'in, Antalyaspor karşısında 10. dakikada Yusuf Sarı ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.

5 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Bu sonucun ardından Başakşehir, 5 maç sonra galibiyet hasretine son vererek puanını 10'a yükseltti.

Başakşehir'in çalıştırıcısı Nuri Şahin, teknik direktörlüğe başladığı Antalyaspor'u yenmeyi başardı.

Öte yandan Antalyaspor ise 10 puanda kaldı ve galibiyet özlemi 5 maça çıktı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'in gelecek haftasında Başakşehir, Kocaelispor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.