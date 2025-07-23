Başakşehir, Avrupa kupalarında 63. kez sahne alacak

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Bulgaristan ekibi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak Başakşehir, Avrupa'da 63. maçına çıkacak.
Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 62 maçta 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.
Bu müsabakalarda 91 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 88 gole engel olamadı.
AVRUPA'DA İKİ KEZ SON 16 TURU'NA YÜKSELDİ
Tarihinde 9. kez Avrupa'da sahne alacak Başakşehir, 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.
Turuncu-lacivertli takım, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etti.
ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA KUPALARINDA 13. MAÇ
Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 13. müsabakasına çıkacak.
Turuncu-lacivertliler, Atan ile geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 24 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 13 gol gördü.
AVRUPA KUPALARINDA İLK'LER VE EN'LER
İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)
İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)
İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)
En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)
En farklı mağlubiyet: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)
En çok maça çıkan: Edin Visca (22)
En çok gol atan: Edin Visca (11)