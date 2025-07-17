Başakşehir, Avusturya kampını galibiyetle bitirdi

Yeni sezon hazırlıklarını 7 Temmuz’dan bu yana Avusturya’nın Tirol eyaletindeki Innsbruck bölgesine bağlı Seefeld köyünde sürdüren RAMS Başakşehir, üçüncü ve son hazırlık maçında Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi.

Salzburg’daki Hans-Ludwig Stadı’nda oynanan mücadeleyi turuncu-lacivertliler, 83. dakikada Ömer Faruk Beyaz’ın kaydettiği golle 1-0 kazanarak kampı galibiyetle noktaladı. İstanbul ekibi, 11 gün süren Avusturya kampını tamamladı.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile karşılaşacak. Takım, kamp sonrası iki gün izin yapacak ve 20 Temmuz Pazar günü hazırlıklarına Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri’nde devam edecek.

ÖMER FARUK BEYAZ: "KENDİMİ FORMA İÇİN GÜÇLÜ BİR ADAY OLARAK GÖRÜYORUM"

Kamp sürecinin ardından açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Avusturya kampının hem bireysel hem takım açısından verimli geçtiğini söyledi. Hazırlık maçlarında 3 gol atan genç futbolcu, performansıyla dikkat çekti.

"Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Önümüzde UEFA Konferans Ligi’nde önemli bir maç var. Takım olarak hazırız. Hedefimiz, grup aşamasına kalmak ve Avrupa’da yolumuza devam etmek,” diyen Beyaz, yeni sezonda ilk 11 için iddiasını net şekilde ortaya koydu.

"Forma konusunda kendimi güçlü bir aday olarak görüyorum. Geçen sezon, hem takıma hem de hocamızın oyun sistemine alışma sürecim vardı. Bu yıl, hocanın benden ne istediğini daha iyi anlayarak verimli bir kamp geçirdim. Amacım, daha fazla süre alarak takıma katkı sağlamak," ifadelerini kullandı.