Dolar
6.8449
-0.0452%
Euro
7.9693
-0.1666%
Altın
1901.43
-0.0052%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
67977.93
2.7728%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C
    Başakşehir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formasını emekli etti

    Başakşehir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formasını emekli etti

    Başakşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı formayı emekli etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 23:03
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 23:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formasını emekli etti

    Süper Lig'de Cemil Usta sezonunu şampiyon olarak bitiren Başakşehir, kulüp olarak ilk ulusal başarısına imza atarken, şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla birlikte kutladı.

    ERDOĞAN'IN FORMASI EMEKLİ EDİLDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi.

    Başakşehir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formasını emekli etti #1

    Görüş Bildir