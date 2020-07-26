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Başakşehir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formasını emekli etti
Başakşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı formayı emekli etti.
- Haber Merkezi
- 26.07.2020 - 23:03
- Güncelleme : 26.07.2020 - 23:03
Süper Lig'de Cemil Usta sezonunu şampiyon olarak bitiren Başakşehir, kulüp olarak ilk ulusal başarısına imza atarken, şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla birlikte kutladı.
ERDOĞAN'IN FORMASI EMEKLİ EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi.