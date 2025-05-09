Başakşehir - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek.

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

LİDER G.SARAY'IN 8 PUAN GERİSİNDE KALDI

Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'deki son maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Deniz, Crespo, Kemen, Yusuf, Piatek

Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, İsmail, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko

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Can Badak
Editor