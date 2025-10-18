Abone ol: Google News

Başakşehir - Galatasaray maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu

Süper Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Başakşehir-Galatasaray mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 15:31
  • Başakşehir-Galatasaray maçı bugün saat 20.00'de oynanacak.
  • Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçta dördüncü hakem Batuhan Kolak olacak.
  • VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka görev yapacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Galatasaray bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak.

VAR HAKEMİ SARPER BARIŞ SAKA

Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka görev yapacak. Saka'ya AVAR'da Mehmet Kısal ile Mehmet Türkmen eşlik edecek.

