Başakşehir - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ba, Berat, Opoku, Ebosele, Crespo, Harit, Kaluzinski, Operi, Bertuğ, Shomurodov.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.

GALATASARAY İLK 8 MAÇI YENİLGİSİZ GEÇTİ

Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik turuncu-lacivertliler ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.

SAVUNMADA 2 ÖNEMLİ EKSİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan 18 Ekim Cumartesi günkü müsabakada yararlanamayacak.

Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Okan Buruk'un bu oyuncuların yokluğunda sağ bekte Roland Sallai, stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması bekleniyor.