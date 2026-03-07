Başakşehir, Göztepe'yi iki golle geçti

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir ile Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Avrupa kupalarına katılım için büyük önem taşıyan kritik maçta kazanan Başakşehir oldu.

Başakşehir, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Başakşehir, karşılaşmanın 13. dakikasında Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti.

Göztepe, Alexis Antunes'in 39. dakikada attığı golle birlikte 1-1'i buldu. Göztepe, bu golle birlikte Süper Lig'de 444 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

BAŞAKŞEHİR, GALİP GELDİ

Ev sahibi Başakşehir, Ivan Brnic'in 69. dakikada attığı golle Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de yükselişine devam etti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Nuri Şahin'in ekibi, son 12 haftada ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de son dönemde istediği sonuçları alamayan Göztepe'nin galibiyet hasreti ise 5 maça yükseldi.

BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY'A KONUK OLACAK

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 42 puana yükseldi. Göztepe de 42 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

KAZIMCAN, GALATASARAY MAÇINDA YOK

Başakşehir'de Kazımcan Karataş, cezalı duruma düştü.

Kazımcan Karataş, Göztepe maçında ilk yarıda sakatlık yaşayan Operi yerine oyuna dahil oldu.

Kazımcan Karataş, uzatma dakikalarında zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

23 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Galatasaray maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.