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    Başakşehir ile Hull City berabere kaldı

    Süper Lig takımlarından Başakşehir ile İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.
    • 30.11.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 17:59
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    Başakşehir ile Hull City berabere kaldı

    2022 Katar Dünya Kupası arası sebebiyle Antalya'da bulunan Başakşehir, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Mücadele eşitlikle sona erdi

    Medipol Başakşehir 13. dakikada Daniel Aleksic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, Hull City 74. dakikada Tyler Smith'in kaydettiği golle eşitliği yakaladı.

    Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

    Başakşehir ile Hull City berabere kaldı #1

    Hull City, Trabzonspor ile karşılaşacak

    Toplam 1 hafta Antalya'da kalacak olan Hull City, 3 Aralık Cumartesi günü ise Trabzonspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

    Başakşehir ile Hull City berabere kaldı #2


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