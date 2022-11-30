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Başakşehir ile Hull City berabere kaldı
Süper Lig takımlarından Başakşehir ile İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.
- 30.11.2022 - 17:39
- Güncelleme : 30.11.2022 - 17:59
2022 Katar Dünya Kupası arası sebebiyle Antalya'da bulunan Başakşehir, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Mücadele eşitlikle sona erdi
Medipol Başakşehir 13. dakikada Daniel Aleksic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, Hull City 74. dakikada Tyler Smith'in kaydettiği golle eşitliği yakaladı.
Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Hull City, Trabzonspor ile karşılaşacak
Toplam 1 hafta Antalya'da kalacak olan Hull City, 3 Aralık Cumartesi günü ise Trabzonspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.