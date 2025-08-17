Başakşehir, Kayserispor ile berabere kaldı

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

BAŞAKŞEHİR İLE KAYSERİSPOR SEZONA BERABERLİKLE BAŞLADI

Ev sahibi Başakşehir, 41. dakikada Ivan Brnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Kayserispor, bu gole 68. dakikada Miguel Cardoso ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından yeni sezonda ilk maçına çıkan iki takım da sezona 1 puanla başladı.

Başakşehir'in ligin 3. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması, İstanbul ekibinin Konferans Ligi'ndeki play-off maçı nedeniyle ertelenmişti. Kayserispor ise gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Da Costa'nın şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada ceza yayının gerisinden Da Costa'nın kaleye gönderdiği plase vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

40. dakikada Da Costa'dan aldığı pasla sol çaprazdan içe kat eden Brnic'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada RAMS Başakşehir golü buldu. Ceza sahası içinde Shomurodov'un pasıyla altıpasın sağında topla buluşan Onur Ergün, meşin yuvarlağı arka direğe ortaladı. Boş pozisyonda Brnic, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

61. dakikada Başakşehir atağında sağ kanattan Deniz Türüç'ün kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Jerome Opoku, kafayla topu ağlara gönderirken hakem Kadir Sağlam, önce golü verdi. VAR'dan gelen uyarıyla Opoku'nun yaptığı kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlağın Opoku'nun kendi eline çarptığı gerekçesiyle hakem golü iptal etti.

68. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında Aaron Opoku'nun pasıyla penaltı noktasının solunda Cardoso topla buluştu. Oyuncunun yerden şutunda, savunmada Duarte'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlarla buluştu: 1-1

Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.